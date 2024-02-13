В Германии в результате ножевого ранения погиб 17-летний баскетболист из Украины Владимир Ермаков. Новые подробности трагического инцидента сообщает немецкая газета Bild* со ссылкой на сотрудников местной полиции.

Как сообщают немецкие полицейские, у 17-летнего Ермакова и его 18-летнего товарища по баскетбольной команде Артема Козаченко произошел конфликт с подростками в общественном транспорте. Когда компания молодых людей вышла из автобуса, то подростки напали на спортсменов с ножами.

Сотрудники полиции отмечают, что 15-летний немецкий школьник турецкого происхождения намеренно создал конфликтную ситуацию с украинскими спортсменами, после чего «немедленно и безжалостно применил нож» против своих оппонентов.

Во время конфликта немецкий школьник также нанес ножевые ранения 13-летней девочке из Ливана и 14-летнему школьнику из Сирии, которые пытались помочь украинским спортсменам.

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