Из-за наступления российской армии по всей линии фронта в рядах ВСУ складывается критическая ситуация, заявил бывший советник министра обороны Украины Ю. Бутусов. Его заявление публикует РИАН.

Бутусов сообщил, что на отдельных участках украинской армии «приходится отходить». Он напомнил, что российская армия имеет «большое преимущество». Она превосходит украинскую по оснащению и численности, при этом такое преимущество наблюдается «практически» по всей линии фронта.

Бывший советник обвинил Киев в том, что он провалил мобилизацию, из-за чего украинская армия лишилась возможности пополнять ряды. Киев также не справился с такой задачей, как организация военного производства на территории Украины. Всё это привело «к очень большим проблемам на фронте», подытожил украинский чиновник.