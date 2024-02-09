Французский генерал Н. Ришу запаниковал после просмотра интервью российского президента Путина американскому репортеру Карлсону, а затем предложил единственно эффективный, на его взгляд, способ победить Россию – распространять о ней побольше фейков.

Ришу сообщил, что русские создают «успешный нарратив», и чтобы противостоять ему, Запад должен создавать и распространять побольше фейков, которые бы представляли его в выигрышном свете и очерняли Россию. Генерал заявил, что Запад уже наполовину погрузился в панику, поэтому на русской нарратив Западу нужно создавать контрнарратив, в том числе с активным использованием фейковой информации.

9 февраля интервью российского президента Владимира Путина Такеру Карлсону стало одной из самых обсуждаемых новостей. В беседе были затронуты важнейшие темы, в том числе спецоперация, диверсия на «Северных потоках», отношения России и НАТО, искусственный интеллект и пр. Еще на этапе анонса интервью Карлсон столкнулся с жесткой критикой и обвинениями в том, что он якобы «русский шпион» и получил за интервью гонорар. За сутки только в соцсети Х интервью посмотрели 150 млн раз.