Аналитик Ян Людвик во время своего интервью для чешского портала Forum 24 заявил, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать вооруженный конфликт. По его словам, если Запад прекратит поставлять на Украину вооружение, то Киеву ничего не останется, как предложить РФ часть своей территории в обмен на прекращение боевых действий.

Ян Людвиг уверен, что без финансовой поддержки запада Киев не сможет продолжать ведение боевых действий, так как военно-промышленный комплекс страны невозможно сопоставить с мощностями оборонного сектора Российской Федерации.

На фоне дефицита вооружений и боеприпасов ВСУ будут терпеть поражение, подчеркнул эксперт. Людвиг подчеркнул, что Североатлантический альянс не готов начинать открытый вооруженный конфликт с Россией. Поэтому о принятии Украины в НАТО нет и речи. И даже если все же Украина станет членом военного блока, НАТО не будет вести прямые боевые действия с Россией.