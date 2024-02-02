Российские бизнесмены могут приобрести «Яндекс» в ближайший понедельник, 5 февраля. Об этом пишет Forbes со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Инсайдер рассказал изданию, что покупатель (его имя пока не названо) и совет директоров Yandex N.V. почти договорились об условиях продажи. Акции «Яндекса» оцениваются в ₽1,1 трлн. Однако покупатель может купить их за половину стоимости, потому что компания зарегистрирована в недружественном государстве. «Налог на выход», который уплачивается при продаже активов зарубежных компаний, может составить 10% от рыночной цены акций. Этот платеж должен сделать в российскую казну покупатель.

Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах. Ее основатель – Аркадий Волож с партнерами. Потенциально купить Яндекс могут российские бизнесмены В. Потанин или В. Алекперова, пишет Forbes.