Мышам в зоне СВО пришлась по вкусу проводка в западной бронетехнике, выполненная из эковолокна на основе кукурузы. Французское издание Le Figaro пишет, что грызуны обездвижили несколько боевых машин.

Мыши, привлеченные запахом кукурузных волокон, перегрызли оболочку, а затем и сами провода. От этого пострадали украинские военные, которые не смогли использовать технику, выполненную по современным экологическим стандартам.

Украинские боевики много раз жаловались на крыс и мышей, заполонивших блиндажи и окопы. Бойцы ВС РФ, которые с такой проблемой не сталкиваются, иронично отмечают, что грызуны создали свою армию для победы над киевским режимом.

Теперь мыши и крысы «подтвердили» это, взявшись за провода в западной бронетехнике.