Принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею кондитерская фабрика Roshen в Липецке была передана в государственную собственность. Согласно решению Октябрьского суда Липецка акции Roshen были переданы в доход государства. Также собственностью государства стала доля в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора фабрики Олега Казакова. Такую информацию журналистом сообщили в пресс-службе суда.

Концерн Порошенко приобрел в 2001 году кондитерскую фабрику в Липецке. В 2015 году все имущество фабрики, состоящее из четырех цехов, зданий подсобных корпусов, склада готовой продукции и 7 земельных участков, площадь которых составляет 700 тысяч квадратных метров, было арестовано. Причиной ареста является уголовное дело о неуплате налогов. По итогу долг предприятия вырос до 1 миллиарда рублей.

Производство было законсервировано и уволено 667 сотрудников. Корпорация Порошенко оценила активы, оставшиеся в Липецке на 200миллионов долларов.