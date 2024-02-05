Западные военные испытывают ужас от мысли о русских установках РЭБ, которые способны заглушить работу GPS, сообщает Express.

В статье говорится, что русское оружие РЭБ вызывает в НАТО страх. Агенты иностранных разведок предупреждают, что русские системы РЭБ могут массово вывести из строя GPS НАТО. Военный аналитик Т. Витингтон убежден, что новейшие системы РЭБ российской армии могут нарушать работу GPS сразу с нескольких направлений. Это позволяет русским защищать свою страну от потенциальных ракетных ударов, говорит Витингтон.

Западные эксперты и раньше неоднократно подтверждали эффективность работы русских систем РЭБ. Так, бывший советник Пентагона Д. Макгрегор говорил, что русские установки радиоэлектронной борьбы демонстрируют в ходе применения на спецоперации «колоссальные возможности» подавления.