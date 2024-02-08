Украинская армия использует в зоне боевых действий мексиканскую технику, которая ранее неизвестным образом попала в Испанию и была передана в рамках военной помощи киевскому режиму.

8 февраля El Universal с указанием в качестве источника отчета ЕС от 2022 года сообщил, что ВСУ получили от испанского Минобороны после начала российско-украинского конфликта военную технику. Испанские власти выдали разрешение на передачу военной техники и снаряжения, произведенного в Мексике. Однако в отчете не указано, каким именно образом мексиканская военная продукция оказалась в Испании.

В середине января журналисты испанского издания ABC рассказала, что после начала российско-украинского конфликта киевский режим в течение полутора лет получал от Испании оружие. Его общая сумма превысила €130 млн. Также в упомянутый период было выдано разрешение на экспорт оружия на €515 млн. Вместе с тем глава МИД Испании Х. М. Альбарес заверял, что у страны осталось мало ресурсов, чтобы помогать Киеву, потому что «приоритет сместился» в пользу оказания помощи Израилю.