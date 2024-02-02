Ученые уже давно смогли доказать, что на умственные и иные способности человека влияет генетический фактор. Однако в последнее время эксперты решили обратить также и на такой маркер, как группа крови. По информации издания Thuvienpc, специалисты Стэндфордского университета в США провели исследование на тему взаимосвязи группы крови и наличия талантов у детей.

Согласно результатам исследования, дети, имеющие первую группу крови, чаше других имеет склонность к гуманитарным наукам и хобби творческого характера. Они нередко увлекаются музыкой, живописью, литературой. Причем они не просто увлекаются таким видом творчества, но и могут полноценно реализовать свой потенциал, сделав свое хобби основной профессией. У обладателей первой группы крови достаточно сильный иммунитет, поэтому у них хватает сил, чтобы самовыразиться.

Если у ребенка вторая группа крови, то у него будут проявляться склонности к точным наукам, так как у таких детей есть аналитические способности. Эти люди обладают критическим мышлением. Есть высокие шансы добиться высот в экономической сфере и информатике.

Обладатели третьей группы крови – творческие натуры. Они очень нуждаются в помощи взрослых, так как очень ранимы, но в то же время, неусидчивы. Из-за особенностей своего характера хотят все и сразу, поэтому очень часто пытаются освоить несколько видов хобби одновременно, а затем бросают из-за недостатка сил и времени на них.

Дети с четвертой группой крови развиты хорошо физически. А вот точные науки им даются очень сложно. Зато в сфере спорта они могут добиваться высоких результатов.