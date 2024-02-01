Руководство Эквадора приняло решение о передаче старого советского оружия Соединенным Штатам Америки. Взамен южноамериканская страна получит современные американские системы вооружений. Эксперты предполагают, что старую советскую технику получат Вооруженные силы Украины.

Президент Эквадора объявил, что его страна получит современное военное оборудование от США на общую сумму в 200 миллионов долларов после того, как отдаст старую советскую технику. Эксперты предполагают, что подобные действия со стороны Эквадора могут привести к ухудшению отношений с Российской Федерацией, поскольку военная техника Эквадора будет передана украинской армии.

Вашингтон делает ставку на советские системы вооружений для усиления военного потенциала ВСУ. США выкупают образцы советских вооружений в разных странах мира, чтобы передавать их киевскому режиму. Эксперты предполагают, что таким образом Белый дом рассчитывает снизить затраты на содержание ВСУ. Ведь на Украине еще сохранилась промышленная база для обслуживания советской технике, а также есть обученные специалисты.