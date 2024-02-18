Ряд военных экспертов сошлись в едином мнении, что битва за Авдеевку должна войти в учебники военной тактики, ведь ВС РФ удалось сломить невероятно мощный укрепрайон ВСУ.

Военный журналист Александр Зимовский провел анализ официальных данных командования ВС РФ и данных со стороны ВСУ о частях и подразделениях, сражавшихся в боях за Авдеевку. По его словам, силы противника, пребывающие в Авдеевке по численности превышали количество российских, направленных на освобождение города.

Согласно приведенным Зимовским данным, в Авдеевке было 13 пехотных бригад и несколько отдельных подразделений, что включали до 5 пехотных батальонов. Численность составляла 48 тысяч солдат. А со стороны России для освобождения Авдеевки было направлено 7 мотострелковых бригад, 4 танковых полка и 1 мотострелковый полк – примерно 27 тысяч военнослужащих.

Зимовский подчеркнул, что освобождение Авдеевки можно считать высоким достижением русского военного искусства новейшего времени», ведь ВС России удалось «сломать хребет нацистам в Авдеевке» силами, что были два раза меньше, чем у противника.