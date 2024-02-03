Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пользуется высоким авторитетам не только у бойцов украинской армии, но и у политической элиты Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Эксперт уверен, что отставка Залужного, которую так хочет Владимир Зеленский, вызовет недовольство среди солдат ВСУ и может привести к беспорядкам в рядах украинской армии. Владимир Зеленский, по всей вероятности, активно обсуждает данный вопрос с Вашингтоном.

По информации американского издания The Washington Post, американское правительство не будет оказывать препятствие Зеленскому в вопросе увольнения Залужного, однако оно не считает это решение правильным. В издании отмечается, что украинским президентом еще не был подписан указ об отставке главнокомандующего ВСУ, поэтому когда это произойдет, пока еще неизвестно.

Согласно информации украинского издания «Зеркало недели», Зеленский лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт по отставке, однако главком ВСУ отказался.