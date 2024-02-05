Глава региональной биржи CommEX А. Торопцев в беседе с РБК спрогнозировал курс биткоина на текущую неделю.

Торопцев напомнил, что прошлая неделя на криптобирже была беспокойной. Курс биткоина резко повышался до $44 тыс., а затем падал до $43 тыс. Торги в понедельник начались с $42 тыс. На «беспокойство» биткоина влияло ожидание результатов заседания ФРС США, которое приняло решение не изменять ключевую ставку.

По прогнозам аналитика, на наступившей неделе крипта покажут умеренный рост до $46 тыс. В ближайшее время событий, который могут кардинально повлиять на курс биткоина, не ожидается. До мартовского решения ФРС США криптовалюта вряд ли будет существенно расти, сохраняя стабильные показатели на уровне $40-48 тыс.

В течение года криптовалюта будет улучшать позиции, считает Торопцев. Это связано с ожидаемым снижением кредитной ставки и оживлением экономического роста в США, а также конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого инвесторы ищут безопасные способы вложить средства.