Эксперты из Неаполитанского университета научно обосновали, что собаки могут предсказывать поведение человека по его запаху. Четырехлапые друзья способны считывать мимику людей и понимать его эмоции. Поэтому питомец всегда знает, когда его хозяин грустит.

Кроме того, специалисты определили, что больше интереса у собак вызывают люди грустные, нежели веселые. Также выяснилось, что собаки могут почувствовать, что человек серьезно болен.

Как показали исследования специалистов, почти в 70% случаев собаки понимали, что у человека есть онкологическое заболевание. Также ученые отмечают, что если питомец часто облизывает родимые пятна у хозяина, то стоит проверится на рак кожи.

Когда человек испытывает страх, то собака чувствует это. Ученые считают, что собаки способны улавливать выработку адреналина в крови человека в стрессовой ситуации.

Питомцы также знают, когда хозяин возвращается домой. И это связано не только с привычным распорядком дня. Животные отчетливо слышат звук машины, велосипеда, общественного транспорта, на котором может прибыть хозяин, поэтому активно прислушивается к ним.