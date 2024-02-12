Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что украинское командование проведет ротацию войск на Авдеевском направлении. ВСУ направят свои лучшие бригады под Авдеевку, чтобы развязать с российской армией ожесточенные сражения. Поэтом ВС РФ необходимо быть готовыми к активным боевым действиям на данном направлении.

По словам эксперта, Александр Сырский, назначенный новым главкомом ВСУ, дал обещание Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку любой ценой. Поэтому, считает Кошкин, украинское командование будет перебрасывать на это направление лучшие резервы. По всей вероятности, в украинских войсках произойдет серьезная ротация даже несмотря на активные боевые действия в Авдеевке.

Но, по словам Кошкина, так как инициатива сейчас находится на стороне Вооруженных сил России, то даже лучшие бригады ВСУ не смогут остановить российские силы