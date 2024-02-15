В США прозвучало заявление о новой угрозе национальной безопасности якобы в виде размещения Российской Федерацией ядерного оружия в ближнем космосе. Военный эксперт, ветеран разведки и Герой России Рустем Клупов прокомментировал заявление американских чиновников в беседе с корреспондентом портала «Военное дело».

«Эта истерика от страха и боязни русского оружия. Однако международные договоренности о запрете размещения оружия в космосе, я думаю, эту возможность предотвращают. Если ядерное оружие и будет размещено в космосе, то оно будет иметь три задачи. Первая – это уничижение спутников и их систем, вторая – бомбардировка наземной поверхности, и третья задача – это борьба с межконтинентальными ракетами, когда они находятся в космосе», – заявил эксперт.

По его словам, техническая возможность для размещения ядерного оружия у Российской Федерации имеется. При этом главная угроза от применения подобного оружия в космосе исходит от электромагнитного импульса, поскольку ударная волна и радиоактивное заражение там отсутствуют. Однако нанести выборочный удар исключительно по спутникам противника не получится. В случае применения ядерного оружия в космосе из строя будут выведены спутники всех стран.