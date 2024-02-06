Российские инженеры разработали мобильные противодроновые средства радиоэлектронной борьбы для подразделений пехоты, а также артиллерийские боеприпасы повышенной мощности. Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.

«У нас уже появились спецсредства, которые полностью автоматические. Это некий рюкзак. Один солдат из разведгруппы на себя этот рюкзак одевает, и аппаратура начинает в пассивном режиме, то есть ничего не излучая, мониторить пространство. Если засекает присутствие в воздухе беспилотника, то сразу идентифицирует его характеристики и рабочие частоты. После чего начинает на этой частоте подавлять БПЛА», – рассказал эксперт.

По его словам, мобильная система РЭБ позволит прикрыть группу разведчиков, работающую в тылу противника. Другими словам, российские разведчики станут «невидимыми» для беспилотников противника, у которых попросту будет пропадать связь с оператором в районе, где работают бойцы ВС РФ.