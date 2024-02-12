После смены высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главкома предоставить новый план действий, предусматривающий «оживление» фронта. О дальнейших перспективах боевых действий в зоне проведения специальной военной операции в свое материале рассказал обозреватель издания «Газета.ru» Михаил Ходаренок.

«Задачи Владимир Зеленский перед ВСУ может ставить любые. Но без поставок вооружения, военной и специальной техники, финансов (опять-таки исключительно со стороны коллективного Запада) и пополнения личного состава армии слова украинского президента останутся разве что сотрясением воздуха», – написал эксперт.

По его словам, в обозримом будущем действия украинской армии на фронте не смогут выйти за рамки стратегической обороны. При этом после смены большого количества офицеров в высшем командовании ВСУ им необходимо будет потратить определенное время для ознакомления с реальной ситуацией. Поэтому никаких кардинальных изменений на фронте в течение ближайшего месяца точно ожидать не стоит.