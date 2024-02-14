Украинская армия получает в основном старые системы вооружений с истекающим запасом прочности от западных партнеров, большая часть которого имеет дефекты или брак. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил военный эксперт, капитан I-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Оружие, которое эксплуатируют ВСУ, может не проверяться. Многое из того, что есть на вооружении, было поставлено с превышением сроков годности: те же американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя», – рассказал эксперт.

По его словам, некоторые образцы западного вооружения слишком требовательны к условиям хранения и эксплуатации, которые попросту невозможно выполнить в условиях ведения интенсивных боевых действий. При этом киевский режим вынужден довольствоваться тем, что ему передают западные партнеры. Поскольку в стране были уничтожены практически все крупные заводы по производству собственных систем вооружений ударами ВКС РФ.