Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что для взятия Харькова российским бойцам нельзя производить прямой штурм. Во избежание значительных потерь эксперт предложил применить атаку с флангов.

По словам Алехина, для обеспечения безопасности Белгородской области, российским силам необходимо взять Харьков под свой контроль. Ведь именно из Харькова и области украинские боевики регулярно совершают обстрелы региона, что приводит к разрушению мирной инфраструктуры и потерям среди населения.

Чтобы осуществить блокировку Харькова, по мнению Алехина, ВС России должны наносить удары по флангам. Таким образом, российским силам удастся взять город в окружение, что приведет к его сдачи.

«Я думаю, что будут нанесены какие-то такие фланговые удары в обход Харькова с целью заблокировать город», – подчеркнул Алехин.

Однако эксперт также допускает, что данная стратегия является не единым решением, которое может быть использовано в текущих обстоятельствах.