В Екатеринбурге бывшая супруга участника специальной военной операции потребовала отменить с ним развод. Женщина надеется, что она сможет получить выплаты, предоставляемые вдовам бойцов спецоперации. Об этом сообщает издание Е1.ru.

Россиянка отметила, что она прожила с погибшим военнослужащим в браке 17 лет. Поэтому она считает, что имеет полное право получить данную выплату. Женщина отметила, что супруг участвовал в воспитании ее ребенка и перед отправкой в зону СВО ежедневно виделся с ней.

А вод родственники погибшего участника СВО заявляют, что женщина еще четыре года назад выгнала из дома мужчину. Он хотел с ней развестись, но она все время отказывалась. Такую информацию рассказала журналистам издания племянница погибшего бойца.

По решению суда, был отменен развод екатеринбурженки с погибшим военнослужащим. Решение о расторжении брака было принято уже после его гибели. Поэтому женщина решила отменить развод, чтобы получить полагающиеся государственные выплаты вдовам погибших участников спецоперации. Но родственники погибшего в зоне СВО екатеринбуржца намерены обжаловать решение суда.