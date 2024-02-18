После потери Авдеевки фронт посыплется и ВСУ не смогут его удержать, уверен бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он пояснил, что украинская армия деморализована и в подобном состоянии не сможет ничего сделать на линии соприкосновения. Запад не торопится предоставлять помощь в требуемых Киеву объемах, президент Владимир Зеленский привозит из своих заграничных турне только «бумажки» и обещания. Многие из которых вряд ли когда-нибудь будут выполнены.

Также Соскин высказал недовольство из-за назначения на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По мнению эксперта, генерал-полковник «не тянет» столь высокую должность.

Именно поэтому назначение является преступлением Зеленского перед украинским народом, за которое его следует подвергнуть процедуре импичмента.