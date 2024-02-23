Украине потребуется серьезно сокращать фронт, чтобы избежать его резкого обрушения. Сейчас линия боевого соприкосновения имеет протяженность более 1000 километров – имеющегося в распоряжении ВСУ личного состава и вооружения слишком мало для сдерживания ВС РФ, заявил украинский политик Игорь Лапин.

На канале «Прямой» экс-депутат Верховной рады пояснил, что киевскому режиму под управлением президента Владимира Зеленского не удалось провести полноценную мобилизацию. Это стало причиной нехватки личного состава. Кроме того, возникла серьезная пауза в поставках техники и оружия с Запада.

Все это требует от Украины уменьшения протяженности фронта. Следствием таких действий станет и сокращение территории страны.

Напомним, ВС РФ стремительно идут вперед на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском направлениях. ВСУ вынуждены отступать и сдавать один населенный пункт за другим.