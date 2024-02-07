Боевые действия на территории Украины закончатся капитуляцией киевского режима после полного разгрома ВСУ. При этом Москва будет диктовать условиях политического будущего Киева. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший дипломат Великобритании и экс-агент MI-6 Аластер Крук.

«Фактически конфликт закончен. … Все определено. Условия для политического будущего будет устанавливать Россия. … Вопрос заключается в том, будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у них (руководство Украины – примечание редакции) не будет иного выбора, кроме как капитулировать. Путин очень ясно дал это понять», – заявил Крук.

Напомним, что штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону на северо-востоке Авдеевки. В настоящий момент российские силы продвигаются к трассе, по которой идет основное снабжение авдеевского гарнизона ВСУ.