Россиянам следует отказаться от привычки хранить накопления в долларах в пользу золота. Об этом сообщает информационное агентство DEITA со ссылкой на заявление экономиста Валентина Катасонова.

Во время нестабильной геополитической обстановки американский доллар является очень рискованным активом. При этом государственный долг Соединенных Штатов Америки продолжает расти, что является еще одним негативным фактором.

По словам эксперта, золото намного меньше подвержено рискам, связанным с геополитической обстановкой в мире. Большинство компаний и государств в кризисные времена всегда переводят большую часть своих активов в драгоценные металлы. Поэтому во время кризиса спрос на золото растет, а курс мировых валют всегда снижается.

Инвесторы по всему миру всегда ищут «надежные» активы, способные сохранить или даже приумножить накопления. Экономист Катасонов отмечает, что золото во время всех экономических кризисов было надежным активом.