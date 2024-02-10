Православные христиане отмечают 10 февраля Ефремов день. Издавна на Руси этот день назывался Ефрем-ветродуй. Считалось, что если в этот день дует сильный ветер, то год обещает быть холодным и сырым. Если же на Ефремов день пошел дождь или выпал снег, то лето будет жарким и засушливым.

Кроме того, наши предки считали, что 10 февраля является днем Домового. Люди верили в этот сказочный дух и всячески его задабривали – оставляли угощения. Принято было потчевать домовенка сдобной выпечкой и кашей с медом. Местом обитания домового считали пространство за печкой, поэтому его ничем не загораживали.

Люди верили, что в этот день нельзя шуметь, ругаться и делать ремонт, чтобы не мешать домовому. Иначе он может разозлиться и покинуть дом. На Руси считали, что домовой является помощником, поэтому верили, что если домовой покинет дом, то семью ждут несчастья.

На Ефремов день запрещается сквернословить и ругаться. Также нельзя убивать насекомых в доме, так как это принесет беды. Желательно накануне убрать жилище. Кроме того, нельзя оставлять немытую посуду.