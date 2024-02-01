Тело 20-летнего военного, который пропал после драки в баре Екатеринбурга, было найдено в реке Исеть, пишет Е1.ru.

Последний раз военный был замечен в баре, где принял участие в драке. После этого парень пропал. Родственники обратились в полицию и к волонтерам. Весь Екатеринбург был заклеен ориентировками с призывами помочь в поисках молодого военного.

Полицейские просмотрели записи с видеокамер, установленных в баре. Выяснилось, что после драки парень пошел к реке. К поисковым работам привлекли водолазов. Они обследовали Исеть и нашли тело погибшего военного. Родные опознали его. В полиции сообщили, что парень упал в воду, попытался выбраться, ободрал кожу. Случившееся расценивается как несчастный случай. Криминальной составляющей в данной трагедии нет.