47-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли прекрасно выглядит на свой возраст. Актриса ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом. На днях в своем личном блоге знаменитость опубликовала довольно откровенные снимки, на которых предстала полностью без одежды.

Поклонники оставили массу положительных комментариев, отметив, что у Джованны безупречная фигура. Многие написали, что даже не могут поверить, что у Джованны есть трое детей, так как беременности никак не испортили фигуру актрисы.

Некоторые из комментаторов даже сделали отсылки к сериалу «Клон», в котором актриса исполнила главную роль – Жади.

«Спасайся, если дядя Али тебя увидит!», «Дядя Абдул в шоке», – написали пользователи.

На снимках актриса хоть и изображена без одежды, однако в ее образе нет ничего пошлого, написали некоторые поклонники. Они уверены, что подобные фотосессии демонстрируют красоту человеческого тела.