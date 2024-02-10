47-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли прекрасно выглядит на свой возраст. Актриса ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом. На днях в своем личном блоге знаменитость опубликовала довольно откровенные снимки, на которых предстала полностью без одежды.
Поклонники оставили массу положительных комментариев, отметив, что у Джованны безупречная фигура. Многие написали, что даже не могут поверить, что у Джованны есть трое детей, так как беременности никак не испортили фигуру актрисы.
Некоторые из комментаторов даже сделали отсылки к сериалу «Клон», в котором актриса исполнила главную роль – Жади.
«Спасайся, если дядя Али тебя увидит!», «Дядя Абдул в шоке», – написали пользователи.
На снимках актриса хоть и изображена без одежды, однако в ее образе нет ничего пошлого, написали некоторые поклонники. Они уверены, что подобные фотосессии демонстрируют красоту человеческого тела.
«Ничего банального! Вот, как нужно делать правильное ню!», «Годы над вами не властны», «Богиня!», – написали фолловеры.