Военный эксперт Борис Джерелиевский на телеканале «360» прокомментировал отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Он отметил, что у генерала есть хорошее политическое будущее.

Залужный имеет большой потенциал и наделен серьезными политическими амбициями. Вероятнее всего он не пойдет на какие-то должности в команду действующего президента Владимира Зеленского, так как на Западе его раскручивали на протяжении двух лет совсем не для этого.

У бывшего главкома имеются совсем иные задачи, он намерен стать самостоятельной политической фигурой. Он чувствует поддержку украинцев, поэтому вряд ли станет ею рисковать, занимая какие-то вторые или третьи позиции в уже скомпрометированной команде главы государства.

Зеленский и другие представители киевского режима еще пожалеют об увольнении Залужного. Фактически, они развязали ему руки. Теперь на генерала бессмысленно оказывать давление, он ничем не связан и остановить его сможет только физическое устранение.