В одном из столичных районов – Лосином острове отчаявшиеся дольщики недостроенного ЖК «Сказочный лес» записали обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Строительство данного жилой комплекс началось еще в 2019 году. Оно должно было завершиться в 2021, но до сих пор люди не получили своих квартир.

Данное обращение люди связали с «Годом семьи», который был объявлен в России в 2024 году. Люди развернули огромный баннер, где был призыв о помощи. Многие дольщики пришли на акцию целыми семьями – молодые мамы стояли с младенцами в колясках, другие показывали удостоверения многодетных семей.

В свою очередь, застройщик объясняет задержку строительства тем, что к дому еще не подведены все необходимые коммуникации.

В официальном Телеграм-канале СК России появилась информация, что глава ведомства поручил провести проверку по делу «в связи с обращением о нарушении прав участников долевого строительства в Москве». Отмечается, что в связи с жалобами дольщиков было возбуждено уголовное дело, а в столичном главке по данному поводу было начато расследование.