Российский певец Дима Билан, попавший вместе с другими звездами отечественной эстрады в скандал из-за участия в «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, нашел оправдание своему поступку. По словам артиста, когда он получил приглашение на мероприятие, в нем не было ничего предосудительного – это должен был быть обычный вечер с участием представителей шоу-бизнеса.

«В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки», – заявил Билан.

Стоит отметить, что Дима Билан пришел на мероприятие в водолазке из прозрачной ткани, через которую просвечивался его торс. Певец отметил, что не может быть в ответе за других гостей и даже не предполагал, что некоторые из них воспримут название вечеринки настолько буквально.

Скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, состоялась 20 декабря в столичном клубе «Мутабор». После публикации в соцсетях фотографий с изображением многих российских звезд в полуобнаженных нарядах, общественность сильно возмутилась. Поэтому эти представители шоу-бизнеса лишились возможности проведения своих концертов и были исключены из телепрограмм на федеральных каналах.