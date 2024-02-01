Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за своего тщеславия и глупой прихоти. Такое мнение выразил журналист немецкого издания Die Welt.

Как считает автор материала, украинский президент боится растущего рейтинга главкома ВСУ, поэтому видит в нем угрозу для своей политической карьеры.

«Владимир Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако в этом деле потерпел неудачу», – пишет немецкий журналист.

Кроме того, обозреватель отмечает, что увольнение Залужного станет крахом украинкой армии, так как нынешнего главкома очень ценят и уважают украинские военнослужащие.

29 января в Сети стала активно распространятся информация, что Зеленский запланировал отправить Валерия Залужного в отставку. Среди вероятных претендентов на пост главкома ВСУ были названы руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Однако журналисты издания Bild* написали, что оба кандидата отказались от данного поста. Поэтому Зеленский не смог отправить Залужного в отставку.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.