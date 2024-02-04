Современную жизнь невозможно представить без электронных гаджетов и компьютеров. Однако большое количество времени, проведенное перед монитором ПК или экраном смартфона, может привести к так называемому «цифровому старению» кожи. Об этом в своем материале сообщает издание Pravda.ru со ссылкой на заявление косметолога и врача-дерматолога Веронику Коршикову.

По ее словам, дисплеи электронных гаджетов излучают специфический синий свет или HEV-излучение, представляющий собой высокочастотный свет видимого спектра с диапазоном от 400 до 500 нм. Данное излучение способно проникать в кожу намного глубже, чем UVA или UVB-лучи, поэтому кожа под воздействием синего света стареет намного быстрее.

При этом люди с легким смуглым оттенком кожи под воздействием синего света, излучаемого электронными гаджетами, могут страдать пигментацией. Поэтому многие врачи-дерматологи уже ввели понятие «цифрового старения» кожи. В настоящий момент ученые пытаются более подробно узнать о механизме воздействия синего света на кожу человека.