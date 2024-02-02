Начальник Генерального штаба Румынии, генерал Георгицэ Влад, призвал общество готовится к возможному военному конфликту с Российской Федерацией. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» прокомментировала заявление румынского генерала.

«Запад сейчас дал Украине такие большие деньги, и они переживают, что эти средства каким-то образом приведут к тому, что Украина неизвестно как себя поведет. Сами же румыны поддерживают этот конфликт и выступают против мирных переговоров. … Лучше бы они тратили эти деньги на мирные переговоры и восстановление Украины», – заявила Журова.

По ее словам, Запад вкладывает огромные финансовые средства в украинский конфликт. Именно по этой причине западные лидеры должны объяснять своему населению, почему они вынуждены финансировать Киев.