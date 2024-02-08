Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко представляющая оппозиционную партию «Европейская солидарность» прокомментировала инцидент, произошедший в одной из западных областей Украины. По ее словам, причиной данного происшествия является лож киевских властей о скорой победе. Свой комментарий чиновник опубликовала на страничке в соцсети.

«Жуткая история в Космаче – это результат параллельной реальности (единого всеукраинского. – ред.) телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», – написала Геращенко.

Напомним, инцидент произошел в поселке Космач, Ивано-Франковская область. Украинское издание «Страна.ua», толпа разъяренных женщин избила трех человек из-за того, что один из них был якобы «наводчиком» для военкомов.

Женщины перекрыли дорогу жительнице поселка, считая, что она «сдает их мужей военкомам», потребовали отдать им ее телефон. Кроме того, они пытались заставить женщину выйти из машины и даже ударили ее ребенка битой через приоткрытое окно.

По словам Геращенко, принятие в ВР в первом чтении закона об ожесточении мобилизации «втихаря» усиливает подобные настроения среди населения страны.