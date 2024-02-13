Член комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Виктор Заварзин объяснил причину удара российскими силами по украинскому полигону в Селидово, находящемуся на подконтрольной Киеву части ДНР. По словам Заварзина, Селидовский полигон являлся законной целью ВС РФ, ведь главной задачей является ликвидация резервов и ресурсов противника.

Депутат подчеркнул, что российские силы сейчас активно наносят удары по тыловым зонам на Украине – предприятиям военной и оборонной промышленности, производственным мощностям, критической инфраструктуре.

И чтобы оставить ВСУ без ресурсов и резервов, российская армия будет регулярно осуществлять подобные атаки, считает Заварзин.

Ранее сообщалось, что стало известно о колоссальных потерях среди бойцов украинской армии на полигоне в Селидово. По информации Телеграм-канала Mash, на полигоне могло находиться около 1500 украинских военнослужащих. В Селидово украинские бойцы проходили боевое слаживание. Они должны были быть направлены для деблокировки Авдеевки через несколько дней.