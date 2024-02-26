Потери ВСУ, которые Киев тщательно скрывает от украинских граждан, шокируют их, уверен депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет о 31 тысяче погибших боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции. Однако это явное вранье, в которой вряд ли кто-то в стране еще верит. Даже западные кураторы киевского режима называют цифры на порядок больше, чем украинский лидер.

По словам Шеремета, реальная статистика ужасна и повергнет в шок украинцев. Это понимают и Зеленский, и его подчиненные, поэтому СМИ не раскрывают потери.

Заявление Зеленского – это попытка поднять боевой дух украинских военных, а также успокоить население, которое стоит на пороге новой тотальной мобилизации в принудительном порядке.