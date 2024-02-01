Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил о необходимости национализации фильма «Мастер и Маргарита», снятого режиссером Михаилом Локшиным. Соответствующую информацию передает Телеграм-канал Shot.

По словам Делягина, Михаил Локшин снимал фильм по роману Булгакова на средства, выделенные из «Фонда кино», но при этом решил дискредитировать российскую армию и выразить поддержку Украине.

«Человек получил деньги, снял фильм. При этом, как я понимаю, поддерживал ВСУ и во всех смертных грехах расписывался в ненависти к России. Если это действительно так, национализируйте этот фильм, пусть приносит прибыль в казну и тем самым людям, которых так ненавидит этот режиссер», – заявил депутат.

Напомним, что российские активисты организации «Зов народа» подали обращение в СК и ФСБ с требованием, возбудить уголовное дело против режиссера Михаила Локшина из-за его антироссийских публикаций в социальных сетях. Кроме того, в заявлении говорится, что режиссер мог оказывать финансовую поддержку ВСУ.