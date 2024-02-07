Лидеры западного мира боятся последствий анонсированного американским журналистом Такером Карлсоном интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в беседе с корреспондентом «Лента.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы видим, как Запад реагирует на любую правду и любую информацию, которая исходит из Москвы. Запад пытается все исказить и перефразировать. Поэтому, если состоится интервью, то, я уверен, что это вызовет очень большой интерес у простых граждан, которые постоянно получают противоположную, искаженную информацию о происходящих событий. Услышать правду будет очень интересно гражданам Европы и Америки», – заявил депутат.

По его словам, публикация данного интервью в западных странах непременно вызовет определенный эффект в обществе. Обещание американского миллиардера Илона Маска не блокировать интервью с российским президентом в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) поможет большему количеству граждан США и ЕС услышать правду о происходящих в мире событиях.