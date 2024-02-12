В ходе выставки World Defense Show 2024, проходившей в Саудовской Аравии с 4 по 8 февраля 2024 года, турецкой компанией Aselsan был представлен новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) GÜRZ. Об этом в своем материале сообщает польское издание Defence 24.

Представленный турецкой компанией комплекс противовоздушной обороны может составить конкуренцию российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцырь-С1». Комплекс ПВО GÜRZ, по данным компании-разработчика, способна поражать различные воздушные цели на поле боя, включая ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты.

Турецкий ЗРПК базируется на грузовом колесном шасси Anadolu Isuzu Seyit с колесной формулой 8х8. Воздушные цели комплекс ПВО может поражать зенитными ракетами Bozdogan и Gokdogan, а также автоматической пушкой Oerlikon KDC калибра 35 миллиметров, использующей снаряды с программируемым временем подрыва. Автоматическая пушка способна поражать воздушные цели на максимальном расстоянии в 5 километров.