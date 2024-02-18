Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о планах передачи Украине всей своей артиллерии и другого вооружения, которое в настоящий момент не используется. Соответствующее заявление датского премьера публикует издание Jyllands Posten.

«Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», – заявила Фредериксен.

По словам датского премьера, другие страны Европейского союза должны последовать примеру Дании и обеспечить Украину необходимым количеством запрашиваемых вооружений в краткосрочной перспективе. При этом в долгосрочной перспективе Киев необходимо принять в Европейский Союз и Североатлантический альянс.