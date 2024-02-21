Даниил Безсонов в своем телеграм-канале опубликовал видеозаписи с погибшими боевиками ВСУ на выезде из Авдеевки. Он отметил, что российские военные не подходят к телам, так как они могут оказаться заминированными.

По словам Безсонова, первым делом с трупами работают саперы, они убеждаются, что мин на телах нет. Затем погибших боевиков вывозят. Украинские боевики знают эту схему работы и поэтому минируют тела.

Безсонов задается вопросом, почему у ВСУ всегда находится время и возможность подойти к трупу своего побратима и установить мину. Но вот на то, чтобы эвакуировать тело и передать его родственникам, боевики найти возможность не могут.

Напомним, сегодня под контролем ВС РФ оказался поселок Победа между Марьинкой и Курахово.