Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворен работой руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в России), поэтому он не собирается снимать его с должности. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Буданов – чуть ли не единственный генерал, которого Зеленский не собирается увольнять. Почему? Именно он отвечает за попытки совершения терактов на территории России. И именно эту тактику, предположу, Киев избрал на фоне череды поражений на линии ЛБС. Террористической тактики Зеленский намерен придерживаться и дальше, пытается запугать россиян», – заявил эксперт.

Напомним, что штурмовые подразделения ВС России активно продвигаются на Авдеевском направлении. Мощный укрепрайон ВСУ «Зенит» был взят в кольцо. При этом противник в попытке стабилизировать критическую для него ситуацию в Авдеевке перебросил на данное направление 3-ю отдельную штурмовую бригаду.