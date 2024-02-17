Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ в рамках проведения специальной военной операции предстоит освободить еще много крупных населенных пунктов после Авдеевки. По его словам, следующими населенными пунктами, из которых российская армия будет выбивать ВСУ могут стать Славянск, Краматорск и Северск. В этих городах украинские боевики построили достаточно мощную оборону.

«Еще много городов, которые нужно брать под контроль: Славянск, Краматорск, Северск, Угледар. Работы много. Купянск, Крынки», – заявил Дандыкин.

Также военный эксперт прокомментировал заявление украинского майора в отставке Лапина, заявившего, что в скором времени российская армия сможет взять под контроль город Запорожье, находящийся под контролем Киева. По словам Дандыкина, такой сценарий также вполне может быть, но он подчеркнул, что в любом случае удар ВС РФ для противника должен быть полной неожиданностью.