В разных районах Авдеевки, включая территорию коксохимического завода, может оставаться до двух тысяч украинских военнослужащих, поскольку они не успели выйти из окружения после распоряжение командования ВСУ об отходе из города. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это оперативно-тактический успех России. Сырский бросил на деблокировку отпетых националистов, но они оказались в катакомбах коксохима, им пришлось обороняться на 360 градусов. Поэтому Зеленский отвел войска из Авдеевки, чтобы не допустить массовой сдачи в плен. Но никакие жизни он сохранять не собирался и не собирается. Отступающие бойцы ВСУ, скорее всего, попадут под удары нашей авиации и артиллерии. Там еще, скорее всего, продолжатся бои, ВСУ засели на коксохиме, плюс разбросало отдельные группы. Их придется выковыривать. Думаю, бойцов ВСУ останется там около двух тысяч после отвода войск», – заявил эксперт.

Напомним, что главком ВСУ Александр Сырский заявил об отводе украинских подразделений из Авдеевки.