Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин высказал свое мнение по поводу заявления зампреда Европарламента Катарины Барлей, предложившей странам-членам Европейского союза создать общее ядерное оружие. Эксперт назвал эту идею бестолковой.

«Известно о двух ядерных государствах в Европе — это Франция и Великобритания отчасти. Эта сумасбродная идея ни к чему хорошему не приведет», – заявил Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что в целом, создание общего ядерного оружия вполне возможно. Но это значит, что размещать его во всех странах Евросоюза. Но вопрос заключается в том, как на это отреагируют Турция и другие страны, например Иран, у которого нет возможности обладать ядерным оружием.

Напомним, Катарина Бардей заявила о возможностях европейского союза создать собственную программу ядерного вооружения. Она подчеркнула, что такая необходимость возникла из-за недавних высказываний Дональда Трампа, заявившего о возможности поощрения атак на НАТО.