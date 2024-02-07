Конгрессмены-республиканцы опять обещают заблокировать законопроект, в рамках которого Украина и Израиль могли бы получить новые порции помощи, а мексиканским мигрантам стало бы сложнее нелегально пробраться в США.

Телеканал CNN, ссылаясь на собственного инсайдера среди республиканцев, сообщил, что «слоны» намереваются заблокировать билль еще на этапе его рассмотрения Верхней палатой Конгресса. При этом в самой Верхней палате также заявили, что законопроект, если он все же дойдет, будет отклонен.

Ранее «слоны» назвали разработанный Сенатом законопроект о финансировании Киева и усилении южных границ «провальным по каждому пункту». Особенное возмущение республиканцев вызывает то, что в случае принятия документ не только не решит проблему с мигрантами-нелегалами, но усилит приток мексиканцев в США.