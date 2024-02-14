Американская разведка сообщила телеканалу CNN о новой угрозе национальной безопасности США со стороны России. Речь идет о «весьма опасном тревожном потенциале», но вот о каком именно, источники не говорят.

Глава комитета Палаты представителей по разведке заявил, что к информации об угрозе национальной безопасности США имеют все парламентарии. Однако они почем-то об этом не знают.

Мало того, конгрессмен Майк Тернер обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой сообщить подробности этой неизвестной угрозы, чтобы привлечь к обсуждению способов противодействия и мер быстрого реагирования на нее страны-союзники, а также слаженно работать над этим вопросом вместе с Белым домом.