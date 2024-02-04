В Лисичанске продолжается поисково-спасательная операция в разрушенной украинскими террористами пекарне. Число погибших на данный момент увеличилось до 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели сильно рискуют, так как ВСУ могут в любой момент нанесли новый удар по пекарне. Но при этом они продолжают разбирать завалы, надеясь спасти еще хоть кого-нибудь. Пока из-под завалов извлечено 20 тел погибших.

В экстренных службах ЛНР сообщили, что средний возраст жертв составляет от 30 до 40 лет, детей среди погибших не обнаружено.

В Следственном комитете ранее сообщили, что удар по пекарне наносился предположительно западной реактивной системой залпового огня HIMARS. Разбор завалов продолжается, по предварительным оценкам в пекарне в момент взрыва находилось около 40 человек.